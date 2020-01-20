Головне
Україна подвоїть зусилля щодо ударів по російських нафтопереробних заводах у відповідь на зміну політики Москви щодо повітряних атак.
Головне
Українські військові завдали ударів по об’єктах, які працюють на російську воєнну машину, зокрема в Самарському та Брянському регіонах РФ.
Головне
У селищі Гостомель Бучанського району Київської області внаслідок російського обстрілу постраждали четверо людей, серед них дитина.
Головне
2 жовтня російські окупанти завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову. Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще 31 людина постраждала, серед них – двоє дітей.