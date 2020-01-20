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Україна посилить удари по російських НПЗ – Зеленський
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Україна завдала ударів по об’єктах РФ у Самарському та Брянському регіонах – Зеленський
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На Київщині через обстріли постраждали четверо людей, серед них дитина
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РФ вдарила КАБами по Харкову: двоє загиблих, 32 постраждалих (ОНОВЛЕНО)
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Німеччина готує порт Гамбурга до військових перевезень на тлі можливого конфлікту з Росією
01:01 4 Жовтня, 2026
У пункті пропуску «Угринів» у водійки виявили дві старовинні книги 1906–1910 років
00:30 4 Жовтня, 2026
У РФ вибухнув автомобіль окупанта, якого Україна звинувачувала в катуваннях полонених
23:58 3 Жовтня, 2026
Україна посилить удари по російських НПЗ – Зеленський
23:33 3 Жовтня, 2026
На війні загинула 33-річна активістка та морська піхотинка Іванна «Гайка» Куценко
23:03 3 Жовтня, 2026
Молдова вручила РФ ноту протесту через проліт дронів і ракет
22:13 3 Жовтня, 2026
Генштаб повідомив про 167 бойових зіткнень на фронті з початку доби
21:36 3 Жовтня, 2026
РФ влучила дроном у цивільне авто на Харківщині: загинула жінка
21:16 3 Жовтня, 2026
Україна закриє фінансовий дефіцит до кінця року – Зеленський
20:41 3 Жовтня, 2026
«Флеш» заявив про можливе використання РФ ретрансляторів «Шахедів» у Києві
20:12 3 Жовтня, 2026
Під час операції «Вівальді» деокуповано до 140 кв. км – Зеленський
19:28 3 Жовтня, 2026
Україна завдала ударів по об’єктах РФ у Самарському та Брянському регіонах – Зеленський
19:15 3 Жовтня, 2026
РФ вдарила по цивільному судну у порту на Одещині: загинув матрос
18:30 3 Жовтня, 2026
У Конго випробовують препарат, який може запобігти зараженню Еболою
17:58 3 Жовтня, 2026
У Запоріжжі запрацював перший підземний дитячий садок
17:34 3 Жовтня, 2026
РФ вдарила по Сумах чотирма КАБами: є влучання у промзоні
16:54 3 Жовтня, 2026
NYT: масове закриття мостів через Дніпро є загрозою не лише для Києва, а й для всієї України
16:35 3 Жовтня, 2026
На Львівщині вантажівка на смерть збила червонокнижного зубра
16:10 3 Жовтня, 2026
Час перед екраном і розвиток дітей: нове глобальне дослідження виявило закономірності
15:45 3 Жовтня, 2026
Суд у США заблокував закон проти створення ШІ-зображень оголеного тіла за позовом xAI
15:29 3 Жовтня, 2026
Майже 6 з 10 людей з гіпертонією не підозрюють про своє захворювання
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Україна посилить удари по російських НПЗ – Зеленський

Україна подвоїть зусилля щодо ударів по російських нафтопереробних заводах у відповідь на зміну політики Москви щодо повітряних атак.

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Україна завдала ударів по об’єктах РФ у Самарському та Брянському регіонах – Зеленський

Українські військові завдали ударів по об’єктах, які працюють на російську воєнну машину, зокрема в Самарському та Брянському регіонах РФ.

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На Київщині через обстріли постраждали четверо людей, серед них дитина

У селищі Гостомель Бучанського району Київської області внаслідок російського обстрілу постраждали четверо людей, серед них дитина.

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РФ вдарила КАБами по Харкову: двоє загиблих, 32 постраждалих (ОНОВЛЕНО)

2 жовтня російські окупанти завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову. Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще 31 людина постраждала, серед них – двоє дітей.